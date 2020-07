KDY: 10. července, od 21.30 hodin

KDE: nádvoří Horácké galerie, Nové Město na Moravě

ZA KOLIK: vstupné na místě 80 korun

Doktor Dolittle byl tak výjimečný, že ho jmenovali osobním lékařem anglické královny Viktorie. Jenže to bývávalo. Před pár lety ovdověl a od té doby samotaří v ústraní, za zdmi svého kdysi velkolepého sídla, obklopený smečkou zvířecích přátel, s nimiž si rozumí lépe než s lidmi. Jenže pak mu vpadne do života jeden drzý kluk, jenž si vzal do hlavy, že bude jeho učedníkem, a zároveň ho povolají ke královně, kterou sklátila smrtelně nebezpečná choroba. A protože lék proti téhle nemoci se nalézá pouze na mýty opředeném exotickém ostrově, musí se Dolittle vydat na velmi dobrodružnou plavbu do neznáma. Samozřejmě v doprovodu svých přátel, mezi nimiž je i ustrašená gorila, praštěná husa, cynický pštros, optimistický lední medvěd nebo neuvěřitelně chytrý papoušek. Početný tým bude potřeba, protože Dolittle má před sebou nebezpečí, na která není ani trochu připraven, a v patách mu chvátá banda nepřátel, která chce jeho plán na záchranu královny za každou cenu překazit.