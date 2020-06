KDY: dnes v 10 hodin

KDE: Galerie Staá radnice

ZA KOLIK: vstupné 20 korun, snížené 10 korun

Tvořil surrealistické koláže, ve druhé polovině 90. let 20. století experimentoval s vrstvenou koláží a s koláží na deskách knih. Od roku 2004 tvoří kresby a malby na pomezí expresionismu a abstrakce. Výstavu je možné navštívit do 28. června. Otevřeno je od úterý do pátku 10 – 12 a 14 – 17 hodin, v sobotu a neděli 14 – 17 hodin.