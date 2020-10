KDY: zítra od 9.00

KDE: muzeum, Velké Meziříčí

ZA KOLIK: 20/40 korun

Výstava, jejímiž autory jsou Klára Bezděčková a Pavel Bezděčka z Muzea Vysočiny Jihlava, putuje po republice již od roku 2013. Do hmyzího světa budou moci návštěvníci nahlédnout až do 25. října. Dospělí zaplatí 40 korun, děti polovinu. Otevřeno úterý až neděle od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.