KDY: od 16. do 24. června

KDE: Žďár nad Sázavou

ZA KOLIK: zdarma

Lorem ipsum dolor sit amet…

V pondělí se mohou lidé v rámci doprovodného kulturního programu těšit na představení Jak šel pejsek do školy v režii Divadla Úsměv Ludmily Frištenské, které je určeno dětem od dvou let. V úterý odpoledne to bude představení žďárské divadelní společnosti Effrenata Pohádky ze Špalíčku. Středeční kulturní akce bude určená hlavně rodičům, seniorům i dalším zájemcům z řad veřejnosti. Na programu je cestovatelská přednáška Anny Novotné Moje cesta do Izraele. Projekt Srdíčko kulturní uzavře ve čtvrtek odpoledne pohádka s jednou loutkou a dvěma herci v režii Divadla Totem.