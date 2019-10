KDY: 28. a 29. září

KDE: Bystřice nad Pernštejnem

ZA KOLIK: 80/120 Kč

Uskuteční se v sobotu 28. a v neděli 29. září, vždy v době od 9.30 do 18 hodin. Přístupný bude celý areál, hlavní program se uskuteční v panském dvoře. K mání budou speciality z brambor, speciální pivo s příchutí pečených brambor, chybět nebude divadlo, zábava a atrakce pro děti, rodinná soutěž a mnoho dalšího. Vstupné je 80/120 Kč, děti do 6 let mají vstup zdarma.