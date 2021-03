Tip na úterý 23. února: Poslechnou si přednášku o Číně

Země, kde se psala bohatá minulost a kde lze už i dnes vidět to, co v jiných státech nebude ani za sto let. Čína jako kdyby přeskočila přítomnost.Přednášku si poslechnou dnes na webu festivalu Kolem světa. Promítá slovenský fotograf Aleš Tvrdý z Taiwanu

Čína | Foto: Roman Steiger

KDY: dnes od 20.00

KDE: www.kolemsveta.cz

ZA KOLIK: od 99 korun Z úpadku přímo vystřelila k nebesům takovou rychlostí, že si to zřejmě stále neuvědomují ani mnozí její obyvatelé. Z dob neslavných jsou i území, o které tato mocnost na dlouhou dobu přišla. Hongkong a Macao jsou jedněmi z nich. Tolik kontrastů, kolik je v Číně, není asi nikde jinde na světě. Asi i proto se tam vyplatí vracet opakovaně.