Tip na úterý 10. prosince: Bez věcí nad věcí

Jaký by byl váš život, kdybyste se ze dne na den vzdali všech věcí? To se dozvíte při snímku Bez věcí nad věcí, na který můžete přijít do bystřické kinokavárny v kulturním domě v úterý 10. prosince od 18.30 hodin.

Kulturní dům. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Lenka Mašová

KDY: 10. prosince

KDE: Bystřice nad Pernštejnem

Toni miluje svůj kávovar. Paul zbožňuje svůj chytrý telefon. Toni by se rozhodně neobešel bez pilulek na růst vlasů. Paul si nedokáže představit chvíli bez Amazonu, Siri a svých supermódních sneakersek. Oba kamarádi mezi sebou každý den bojují o to, kdo je lepší a větší borec. Všechno se změní jednoho rána, kdy se oba probudí nazí na zemi v prázdném bytě. Den číslo jedna ve stodenní sázce, kterou včerejšího bujarého večera uzavřeli. Vzdali se všeho, co vlastní. Každý den dostanou zpět pouze jednu ze svých věcí. Každodenní život se pro Toniho a Paula najednou stává nesmírně komplikovaný, ale zároveň neuvěřitelně jednoduchý. Kolik věcí je v životě opravdu nezbytných?

