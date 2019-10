KDY: 26. října

KDE: Milovy u Sněžného

ZA KOLIK:

Oldřich Pelčák je československý kosmonaut a inženýr moravského původu, který společně s Vladimírem Remkem jako jediní dva Čechoslováci absolvovali výcvik pro let do vesmíru. Ve dvojici s Nikolajem Rukavišnikovem tvořili záložní posádku k dvojici Remek-Gubarev pro let Sojuz 28.