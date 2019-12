Tip na sobotu 14. prosince: Předvánoční zámecký kemp

Potřebujete čas na předvánoční úklid, pečení cukroví nebo si potřebujete promluvit s Ježíškem? Využijte předvánoční zámecký kemp, který pro děti ve věku od 4 do 10 let v sobotu 14. prosince v době od 9 do 16 hodin pořádá žďárský zámek.

Žďárský zámek. | Foto: Putování za Santinim/archiv

KDY: 14. prosince

KDE: Žďár nad Sázavou

ZA KOLIK: od 550 Kč Kapacita kempu je maximálně 25 míst. Děti se naučí spoustu nových věcí, potkají nové kamarády a zažijí spoustu legrace. Pobyt jednoho dítěte vyjde na 550 korun, dvou na 900 korun.

