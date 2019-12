KDY: 6. prosince

KDE: Křižanov

Cestovatelka a dobrodružka Vendula Žáková posluchačům přiblíží, jaké to je žít ve staré dodávce, kterou si za pět měsíců s australským přítelem Marcelem přebudovali na dřevem obložený domov na kolech. Měli s sebou surfy, kajak a díky potápění, lovu harpunou a rybolovu si jídlo sami chytali. Do toho pracovali na dálku a objevovali krásy mimo turistické trasy. Že je takzvaný vanlife (život v dodávce) spojený s ultimátní svobodou a skvělými zážitky, to už dnes každý ví. Vendula Žáková chce ukázat, jaký je tenhle životní styl doopravdy, nejenom jak vypadá na sociálních sítích. Pohovoří i o negativních stránkách života v dodávce spolu se všemi jeho problémy.