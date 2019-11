KDY: 22. listopadu

KDE: Křižanov



Řeč bude o 1400 kilometrech chůze napříč Kosovem, Albánií, Černou Horou, Bosnou a Hercegovinou, Chorvatskem a Slovinskem. Křižanovský rodák Václav Malinský dobrodruh, fotograf a specialista na ultralehké vybavení opustil zaměstnání v leteckém průmyslu a začal si plnit své sny. Po čase začal plnit sny také druhým a své cesty propojil s dobročinností. V roce 2016 přešel republiku z východu na západ (800 km) pro chlapce ve vigilním kómatu. Hned poté se stal členem týmu Walk for Help a vyrazil do indických Himálají ve spolupráci s neziskovou organizací Most ProTibet. V roce 2017 pěšky obešel bývalé Československo po jeho hranicích (3600 km) pro holčičku s mozkovou obrnou a získal pro ni téměř 200 tisíc korun. V roce 2018 jako historicky první Čech zdolal zmíněnou balkánskou cestu Via Dinarica.