Tip na pátek 22. listopadu: Předvánoční prodejní výstava

Na předvánoční prodejní výstavu, která se uskuteční od 22. listopadu do 2. prosince, a to vždy od 9 do 17 hodin (v pondělí 2. prosince pouze do 12 hodin), mohou zájemci zavítat do výstavní síně bítešského klubu kultury Klubu kultury.

Řemeslníci vystavovali vánoční dekorace. | Foto: Lenka Mahdalová

KDY: 22. listopadu

KDE: Velká Bíteš

ZA KOLIK: zdarma K zakoupení budou dárky z pedigu a papíru, korálky, pletené a háčkované výrobky, keramika, patchwork, suchá vazba, perníčky, obrazy a obrázky, výrobky dětí z DD Březejc, dřevěné výrobky a mnoho dalších drobností.

Autor: Redakce