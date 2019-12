KDY:

KDE:

ZA KOLIK:

Eliška v oboru Business Management Universitetet i Sørøst-Norge a Lukáš obor automatizace na Norwegian University of Science and Technology. Přijďte si v neděli 8. prosince od 18 hodin do bítešské základní umělecké školy poslechnout, jak vypadá Norsko očima mladých Čechů a seznámit se prostřednictvím fotek s krásami této severské země.