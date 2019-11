KDY: 3. listopadu

KDE: Nové Město na Moravě

ZA KOLIK:

Při mezigeneračním kvizu je možné spojit síly jako rodina nebo jen tým kamarádů. První z celkem čtyř kvizů o zajímavé ceny se ponese v dušičkovém duchu. Stačí vytvořit čtyř až osmičlenný tým, zvolit si jméno a přihlásit se přes facebook MAPII NMnM nebo na e-maiu nkz@nmnm.cz. Alespoň polovinu týmu musí tvořit děti do 15 let věku, v týmu musí být člověk starší 50 let a maximálně dva hráči smí být ve věku 15 až 50 let.