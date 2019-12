KDY: 22. prosince

KDE: Hlinné

ZA KOLIK: zdarma

Povídání o betlému, který postupně vznikal od roku 2013, včetně vánočního zpěvu začne ve 14 hodin a potrvá do půl čtvrté odpoledne. Na Štědrý den je pak na 15. hodinu naplánováno vložení Ježíška do jesliček a v sobotu 28. prosince se od 14 do 15.30 uskuteční zpívání koled u kaple.