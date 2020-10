KDY: úterý 29. září, od 19.00

KDE: nádvoří Horácké galerie, Nové Město na Moravě

ZA KOLIK: 350 korun

Debutové album Vlasy (2017) mu vyneslo ocenění Zlatá Deska či nominaci na Objev roku v anketách Český Slavík a Ceny Anděl. Ani v kombinaci s miliony zhlédnutí na youtube mu to však porost hlavy nevrátilo. Jeho druhé album ‚Úplně Levej‘, vydané na jaře roku 2019, to je ovšem zcela jiná písnička. Pokáč vždy úplně levej byl, je a bude a nestydí se za to. Ba dokonce o tom komponuje balady!