KDY: dnes od 10.00

KDE: kulturní dům, Dolní Rožínka

ZA KOLIK: 60/80 korun

Návštěvníci nakouknou do jejich kouzelného světa miniaturních zvířátek talířků, lopatiček, domečků. Všechny postavičky, zvířátka i ovoce a zelenina jsou ručně modelovány z polymerové hmoty do nejmenších detailů. Výstava je vhodná pro malé i velké návštěvníky. Otevřeno je denně od 10 do 16 hodin po celé léto. Vstupné dospělí 80 korun, snížené 60 korun.