KDY: dnes, od 16.00 a 18.30

KDE: Nové Město na Moravě, Tyršova ul., K Club

ZA KOLIK: vstupné na místě 120 korun

Díky svým svérázným komentářům a naivnímu pohledu na svět prožívá s kamarády nejedno vzrušující dobrodružství, byť část z nich se odehrává jen v jeho představách. Zábavné příběhy nejsou hostinou jen pro náctileté, ale i rodiče. Světový bestseller se stal inspirací pro několik televizních seriálů a jednu velmi zdařilou rodinnou komedii. Do repertoáru si ho vybral i projekt Listování, je to totiž zábava pro všechny. Druhé představení s názvem Nejlepší kniha o fake news bude následovat od půl sedmé. Média, politici, sociální sítě – ze všech těchto zdrojů se na všechny neustále valí dohady o tom, kdo, jak a proč se nás snaží dezinformovat. Co ale často opakovaná spojení fake news, dezinformace a alternativní fakta zahrnují? Listování tak navazuje na úspěšnou adaptaci Ekonomie dobra a zla a přináší na jeviště opět další vysoce aktuální vědecko-naučný text, vtipnou, neotřelou scénickou formou. Účinkují Alan Novotný a Jiří Ressler. Vstupné na jednotlivé představení v předprodeji 100 korun, na místě 120 korun.