KDY: dnes od 10.00

KDE: zámek, Žďár nad Sázavou

ZA KOLIK: vstupné 90 korun

Návštěvníci se vydají zpět do období baroka, poznají tehdejší řemesla a to, jak tehdy lidé žili, jak se oblékali, co jedli a spoustu dalšího. Budou se bavit, ale zároveň se něco nového naučí a dozví. Se zámeckým lektorem projdou různá zámecká zákoutí. Program je plný zábavných výtvarných a pohybových aktivit a je určený pro děti od čtyř let, hravé rodiče, babičky a dědečky. Na program je nutné mít rezervaci.