KDY: dnes od 6.00

KDE: Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí



Žďárská Charita letos nabídne koláče ve Žďáře nad Sázavou, v Bystřici nad Pernštejnem a ve Velkém Meziříčí. Podpořit Domácí hospicovou péči bude možné i v online podobě přes webové stránky www.zdar.charita.cz. Žďárští budou moci kampaň Koláč pro hospic podpořit u stánku na Horní ulici vedle firmy Vesna lahůdky v době od 6.00 do 17.30 hodin. Před šestou hodinou ranní budou dobrovolníci s koláčky k zastižení před firmou Žďas, a. s. a Del, a.s. na Strojírenské ulici ve Žďáře nad Sázavou. Koláčky bude možné získat v kanceláři vrchní sestry Domácí zdravotní péče i v suterénu žďárské Polikliniky od 8.00 do 12.00 hod. Dále dobrovolníci k zastižení od 8.30 do 10.00 hodin před Městským úřadem a od 11.00 do 13.00 hodin před budovou Úřadu práce Žďár nad Sázavou.

V Bystřici nad Pernštejnem mohou zájemci získat koláčky především na horním náměstí vedle prodejny Supermarket Albert od 6.00 do 17.30 hodin. Odměnit se koláčem bude možné i v Turistickém a informačním centru v Bystřici nad Pernštejnem.

Ve Velkém Meziříčí bude stánek umístěn od 6.00 do 17.30 u kostela sv. Mikuláše. V průběhu dne mohou potkat zájemci i v ulicích města.