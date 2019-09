Žďárské diváky čeká sonda do světa českých dlaždičů

Do žďárského divadla se mohou lidé vypravit v pondělí 15. dubna, aby od 19 hodin zhlédli představení Divadla Na Jezerce Praha s názvem Práskni do bot. V režii Jana Hřebečka se v pohledu do světa českých dlaždičů představí Jan Hrušínský, Martin Sita, Vlastimil Zavřel a Václav Liška. Vstupní do přízemí stojí 370 korun, na balkon 340 korun, předprodej je v pokladně Domu kultury, použít se dají i e-vstupenky.