Na komedii o zamilovaném uklízeči z nákupního centra mohou diváci ve čtvrtek 28. března přijít do žďárského divadla. Na programu je kus Vysavač v podání Studia DVA Praha. Představení začne v 19 hodin, pod autorským a režijním vedením Patrika Hartla se v komediální one man show představí Bohumil Klepl. Vstupné je 370 korun do přízemí, na balkon 340 korun, předprodej vstupenek je v pokladně Domu kultury.