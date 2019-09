Zámek se jednou v roce otevře veřejnosti

Zámek v Moravci se letos na jeden víkend v roce, a to od pátku 2. do neděle 4. srpna, otevře zájemcům z řad veřejnosti. Jinak slouží jako depozitář Moravského zemského muzea. V pátek ve 20 hodin tam začne letní kino, promítat se bude film Špunti na vodě. V sobotu od 10 do 18 hodin proběhnou prohlídky s průvodcem běžně nedostupných interiérů zámku, návštěvníci zavítají do sálů a knihovny. Ve 21 hodin začne letní kino, tentokrát s filmem Ženy v běhu. V neděli bude možnost opět od 10 do 13 hodin navštívit s průvodcem zámek a od 15 hodin zahraje kapela Bobrůvanka (koncert se za deště nekoná).