Ve Vítochově vystaví fotografie kostelíka

V pátek 5. července od 12 do 16 hodin, v sobotu 6. července a neděli 7. července od 15 do 17 hodin bude ve Vítochově k vidění tradiční výstava fotografií. Tentokrát se jedná o fotografie Vítochova, a to především tamního památného kostela svatého Michaela. Fotografie, kterou budou vystaveny v kulturním domě, pocházejí od různých autorů a jsou vybrané ze všech ročníků fotografické soutěže Bystřická zrcadlení.