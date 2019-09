Český svaz žen a Jupiter club zvou zájemce na jarní výstavu s vůní bylinek, která se uskuteční od pondělí 1. dubna do středy 3. dubna ve velkém sále Jupiter clubu, a to vždy od 9 do 17 hodin. K vidění budou malované či drátěné kraslice, perníčky, patchwork, háčkování, paličkování, šperky, keramika, dřevěné výrobky, sušená vazba, pomlázky a mnoho dalšího. Vstupné je dobrovolné.