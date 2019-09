V rámci tradičního pořadu s názvem Knihovna seniorům se v pondělí 25. března ve žďárské Knihovně Matěje Josefa Sychry uskuteční dvě přednášky. Od 8 do 9.30 hodin tam vystoupí Jan Kuča s blokem nazvaným Co je to Horácko, od 10 do 11.30 hodin Jana Hejtmánková hovoří o ptácích žijících ve Žďáře nad Sázavou.