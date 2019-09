V Klubu kultury si mohou lidé nakoupit velikonoční drobnosti

Od 6. do 14. dubna v době od 9 do 17 hodin mohou zájemci navštívit prodejní Velikonoční výstavu SPCCH, která se uskuteční ve výstavní síni bítešského Klubu kultury. K zakoupení tam budou dárky z pedigu a papíru, korálky, pletené a háčkované výrobky, keramika, patchwork, suchá vazba, perníčky, obrazy a obrázky, výrobky dětí z dětského domova v Březejci, dřevěné věci a mnoho dalších drobností. Své výrobky mohou zájemci přinést do Klubu kultury ve čtvrtek 4. dubna od 9 do 16 hodin, akci organizuje Svaz postižených civilizačními chorobami.