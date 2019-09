V Edenu se uskuteční tradiční velikonoční prodloužený víkend

Program zaměřený na velikonoční zvyky se ve dnech 19. až 21. dubna uskuteční v centru Eden v Bystřici nad Pernštejnem, a to vždy od 9.30 do 18 hodin. Chlapce čeká například pletení tradiční pomlázky, děvčata se zase dozví, jakými technikami lze ozdobit kraslice. V horácké vesnici ožijí chaloupky, nastěhuje se do nich hrnčíř, tkadlec, včelař a další řemeslníci, kteří budou návštěvníkům představovat své řemeslo. Chybět nebude ani další bohatý doprovodný program a různé velikonoční gastronomické speciality včetně pivního speciálu z tamního minipivovaru.