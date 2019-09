V Edenu připravují tradiční dožínky

Tradiční dožínky se v sobotu 24. srpna uskuteční v bystřickém turistickém centru Eden, a to v době od půl desáté dopoledne do osmnácti hodin. Vstupné je 120 korun pro dospělé, děti do 6 let mají vstup zdarma a od 6 do 15 let věku zaplatí 80 korun. Dožínky jsou především oslava hojnosti, oslava dokončené práce, poděkování za štědrou úrodu a úspěšnou sklizeň. Užijte si tuto obnovenou lidovou tradici, která je s venkovem neodmyslitelně spjata. Přístupné budou všechny expozice. Hlavní program dne proběhne v Horácké vesničce. Při vstupu obdrží každý návštěvník dožínkový koláč na uvítanou. Těšit se můžete na tradice a speciality spojené s událostí dožínek, tak jak je prožívali naši předci. Dožínkový průvod, chasa v krojích, vystoupení folklorních souborů, dožínkové veselí a další. Přístupný bude celý areál.