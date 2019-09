Na Strakonického dudáka v podání brněnského Divadla Radost mohou ve středu 15. května zavítat lidé do žďárského divadla. Hra se zpěvy a tanci v režii Vlastimila Pešky o tom, jak se Švanda vydal do světa, aby zbo­hatl a mohl si vzít svou milou Do­rotku, začne v 19 hodin. Vstupné je 370 korun do přízemí a 340 korun na balkon.