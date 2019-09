Do žďárského divadla se v pátek 12. dubna od 18 hodin v pořadu nazvaném Jak krajánek světem šel představí dětské folklorní soubory Studánka, Kamínek, Bystřinka a Rozmarýnek za doprovodu Horácké muziky. Jako host při akci vystoupí vysokoškolský soubor lidových písní a tanců Polana Brno. Vstupné je 100 korun pro dospělého, děti do věku 15 let zaplatí 50 korun, akci pořádá folklorní soubor Studánka.