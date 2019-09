V Bíteši lidem přiblíží problematiku myslivosti

Příroda – člověk, myslivost – umění, to je název výstavy myslivosti Josefa Loupa a fotografií Otty Valeše, která se uskuteční v bítešském Klubu kultury od čtvrtku 30. května do neděle 9. června. Ve čtvrtek 30. května v 15 hodin proběhne vernisáž výstavy, o hodinu později pak vyhodnocení dětské výtvarné soutěže. V pátek 31. května od 9 do 12 hodin je na programu beseda s mysliveckými spisovateli. Výstava je otevřena od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin.