Žďárský classic triatlon se v sobotu 29. června odehraje u žďárské Pilské nádrže, a to v době od 12 do 15 hodin. Startovné pro mládež (16-19 let) činí 300 korun, dospělí sportovci zaplatí 400 korun. Soutěžit se bude ve třech věkových kategoriích, což je dorost (16-17let), junioři (18-19let) a dospělí (20 let a více), přičemž ti si mohou zasoutěžit v lidovém triatlonu.