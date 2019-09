Prodejní výstava rukodělných nožů a nožířských výrobků s názvem Nože na Vysočině se uskuteční v sále žďárského Aktive – SVČ v Horní ulici, a to v sobotu 8. června od 9 do 18 hodin a v neděli 9. června od půl desáté do šestnácti hodin. Pořadatelem akce je Hotel Mánes Svratka, vstupné činí 80 korun pro dospělé, děti mají vstup zdarma.