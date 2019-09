Tradiční hudební festival vypukne ve Škrdlovicích

Hudební festival VeDaFest začne v sobotu 22. června ve 13 hodin ve Škrdlovicích. V předprodeji vyjde vstupenka na 250 korun, na místě to bude za 300 korun, děti do 15 let v doprovodu dospělé osoby mají vstup zdarma. Na pódiu vystoupí kapely Visací zámek, Letrourou, Ivo Jahelka, Circus brothers, ATELIÉR, Hroši a půlrock. Mimo to je zajištěn i doprovodný program – kupříkladu skákací hrad pro děti, festivalový kadeřnický salon, malování na obličej, dílničky či občerstvení.