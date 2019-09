Sportovci se na Piláku utkají v triatlonu

Triatlonový pohár dospělých, dorostu a žactva Kraje Vysočina, Kaláb liga 2019 - 33. ročník Jihomoravské triatlonové ligy - 3. závod a krajský přebor jednotlivců v terénním triatlonu se v neděli 9. června od 12 do 15 hodin odehraje u Pilské nádrže. Otevřený veřejný závod v terénním triatlonu je určen pro všechny příchozí, součástí jsou i dětské závody pro děti od 5 do 15 let v několika kategoriích. Akci Xtrail Vysočina pořádá SK AXIOM OrBiTt Žďár nad Sázavou.