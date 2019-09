Senioři, ale nejenom oni, si udělají výlet do aquaparku

K autobusu stačí přijít všem zájemcům, kteří se v sobotu 9. března chtějí z Velké Bíteše svézt do bazénu v Kuřimi. Akci pořádá Seniorklub Velká Bíteš. Senioři mají dopravu tam i zpět zdarma, ostatní zaplatí 30 korun přímo v autobuse, který odjíždí v 8.10 ze zastávky na sídlišti a o pět minut později nabere pasažéry na Masarykově náměstí. Vstupné do kuřimského aquaparku si hradí každý sám, k dispozici bude plavecký, rekreační a dětský bazén, vířivá a parní lázeň, tobogan, a to na 90 minut.