Při Vírském vanutí 2019 vystoupí jedenáct souborů

Letošní ročník hudebně divadelního festivalu Vírské vanutí, který se ve Víru uskuteční ve dnech 26. a 27. července, vždy od 14 hodin, je v pořadí již třináctý. Představí se při něm na jedenáct uskupení. Páteční odpoledne otevře Dřevěné divadlo Jana Hrubce, ve 20 hodin vystoupí Pokáč a den uzavře Jiří Schelinger revival. Sobotní program zahájí Divadlo Bezejména, hlavní večerní vystoupení ve 20 hodin předvede Docuku a závěr festivalu bude opět hudební, a to s retro diskotékou DJ Davida. Bohatý doprovodný program zahrnuje například malování na obličej, kavárnu či fotokoutek. Vstupenky jsou od 150 korun, děti do 6 let mají akci zdarma a do 15 let zaplatí poloviční vstupné.