Přednáška připomene osudy vojáků 81. pluku na ruské frontě

Do žďárského Moučkova domu se mohou ve středu 13. března od 16 hodin vydat lidé, které zajímají osudy vojáků 81. (jihlavského) pluku na ruské frontě v letech 1914–1918. Stejnojmenná přednáška Radima Kapavíka, člena sdružení Signum belli 1914, zahrne vítězství i porážky pluku, do kterého rukovali mnozí muži ze Žďáru, Jihlavy a Třebíče, o místech jeho pobytu a bojů na dnešní Ukrajině, v Polsku a na Slovensku. Vyprávění bude doprovázeno bohatým obrazovým a mapovým materiálem. Připomenuta bude i každodennost vojáka, jak mužstvo trávilo čas v zákopu i mimo něj a také střetnutí s československými legionáři. V následné diskusi se zájemci mohou přednášejícího zeptat také na své předky, pokud byli do války odvedeni. Vstup na přednášku je zdarma.