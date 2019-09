Pouť na kostelíčku doplní jarmark i perníkové divadlo

Od pátku 16. do neděle 18. srpna se lidé mohou těšit na novoměstskou pouť na kostelíčku. Pro děti i dospělé budou k dispozici pouťové atrakce, letos na novém místě - v ulici Nádražní. V neděli pak pouťové oslavy nabídnou pestrý program. Od 9 do 16 hodin se u katolického hřbitova odehraje jarmark s řemeslnými výrobky. V 10.30 hodin začne mše svatá u hřbitovního kostela Nanebevzetí Panny Marie. V 11 a ve 14 hodin pak na témže místě zahraje pro děti perníkové divadlo z Českých Milov představení Jeníček a Mařenka. Od 16 do 19 hodin bude hrát na terase K clubu v kulturním domě dechovka Press Band. Vstup je zdarma.