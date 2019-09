Panenky jsou v létě k vidění v neděli, jindy na požádání

V budově bývalé školy v Bobrově je k vidění více než jedenáct stovek panenek pocházejících z České republiky i ze zahraničí – lidé si je mohou až do 29. září prohlédnout každou neděli v době od 14 do 17 hodin. Z některých odložených kousků, které doputují do Muzea panenek v Bobrové, vznikají pohádkové i jiné bytosti. Jako je například Švejk, Karkulka, Krakonoš, Bob a Bobek, Mach se Šebestovou, Popelka, Sněhurka se sedmi trpaslíky a řada dalších. Ve všední dny otevřeno pouze pro větší skupiny po objednání na telefonním čísle 721 064 688, vstupné je dobrovolné.