Novoměstští hasiči oslaví kulaté jubileum

Na Vratislavově náměstí a v hasičské zbrojnici se v sobotu 20. července od 13 do 20 hodin uskuteční oslavy 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Novém Městě na Moravě. Od 13 do 17 hodin bude možnost zhlédnout výstavu historické, ale i současné hasičské techniky. Ve 13 hodin před hasičskou zbrojnicí začne vítání hasičských sborů, ve 14 hodin bude následovat slavnostní pochod od zbrojnice na Vratislavovo náměstí. Ve 14. 15 hodin se bude konat slavnostní zahájení oslav a poté bude následovat řada vystoupení a ukázek až do 20 hodin. Vstup je zdarma.