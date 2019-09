Dětský majáles plný atrakcí, soutěží a her, dále výtvarné dílny, občerstvení, bohatá dětská tombola či divadlo Jana Hrubce - to je průřez akcí Z pohádky do Pohádky, která se v neděli 5. května od 12 hodin odehraje na zahradě bystřické zemědělské školy. Vstupné činí 50 korun, děti do 120 centimetrů neplatí nic.