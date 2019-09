Na Vratislavově náměstí se odehraje další farmářský trh

Nabídka zeleniny a ovoce, sýrů, masa, medu a dalších produktů pocházejících především z Novoměstska, to bude další oblíbený trh na novoměstském Vratislavově náměstí. Zájemci si na něj mohou přijít nakoupit v sobotu 13. července od 8 do 12 hodin, vstup je zdarma. Čeká je bohatá nabídka sezonní zeleniny, ovoce, kravské a kozí sýry, maso, salámy, klobásy, vejce, pečivo, koření, oleje, sirupy, med a medové produkty, bylinky, květiny, sazenice a další speciality a produkty převážně z Novoměstska. Doprovodný program se uskuteční od 9 do 12 hodin, tentokrát půjde o workshop vyřezávání ze dřeva.