Až do konce ledna mohou návštěvníci žďárského Muzea nové generace využít zvýhodněného „novoročního“ vstupného. To činí 50 korun a platí pro děti i dospělé. Netradiční muzeum vybavené interaktivními expozicemi ve žďárském zámku je otevřeno denně kromě pondělí, a to vždy od 9 do 17 hodin.