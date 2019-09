Na zimním stadionu na žďárských Bouchalkách si i uprostřed horkého léta mohou lidé zabruslit na umělém ledovém oválu, a to v sobotu 10. a v neděli 11. srpna od 17 do 18.30 hodin. Vstupné je 30 korun pro dospělého, děti do 15 let věku zaplatí 20 korun, doprovod bez bruslí korun deset.