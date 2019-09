Kapela Umíhovno v sobotu zahraje v rokytenské Obůrce

UMÍ HOVNO (soubor lihových písní a canců)- netradiční název kapely neznamená, že se v sobotu 10. srpna od 19 hodin do půlnoci na pódiu v Obůrce v Rokytně u Nového Města na Moravě sejde parta amatérů. U nás kapela téměř neznámá, ve svém „rajónu“ ale koncertují pravidelně a s velkým úspěchem. Široký repertoár, bezva parta. Zkrátka jsou to ti praví, co vás přijedou pobavit a neměli byste si je nechat ujít. Vstup na koncert je zdarma.