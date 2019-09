Tradiční metalový festival Fajtfest 2018 se uskuteční od čtvrtku 11. do soboty 13. července na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí. Celý festival vyjde na 1300 korun (vstupné na jednotlivé dny: čt – 650 Kč, pá – 750 Kč, so – 700 Kč). Posluchači se mohou těšit například na Comeback Kid, Rise of the Northstar, Eskimo Callboy či Polaris.