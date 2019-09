Expedice Račín v sobotu odstartuje už popětatřicáté

Recesistický lyžařský závod Expedice Račín 84 – Procházkův memoriál v sobotu odstartuje od radostínské restaurace Šimák, kde bude současně i cíl tradičního podniku, jenž se letos koná už popětatřicáté. Začátek je jako obvykle v 10 hodin. Na trať se podle rad organizátorů doporučuje zásoba tekutin od různých výrobců, a to v množství jakémkoliv kromě malého. Expedici Račín 84 – Procházkův memoriál pořádají Otcové zakladatelé, kteří se v únoru 1984 rozhodli objevit novou lyžařskou trasu, která by spojila co nejvíc hospod v okolí Velkého Dářka. Hlavní motto akce zní: Není důležité se zúčastnit, ale přežít!