Dolní hřbitov je letos volně přístupný každý den

Také o letošních prázdninách mohou lidé navštívit jindy ne často volně přístupný Dolní hřbitov ve žďárské Santiniho ulici. Oproti předchozím letům je však k prohlédnutí nejenom o víkendech, ale každý den, a to vždy od 10 do 16 hodin. Vstup do prvního díla významného architekta Jana Blažeje Santiniho – Aichla na Žďársku zvaného „krchůvek“ je zdarma. Původně morový hřbitov, který v roce 1709 Santini navrhl, stejně jako později nedaleký poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, dnešní památku UNESCO, na popud opata Václava Vejmluvy, současně nabízí ojedinělou příležitost zhlédnout na již nevyužívaném hřbitově opravené originály barokních soch z historického mostu u žďárského zámku. K vidění je taktéž socha anděla posledního soudu s pozounem, která je připisována sochaři Řehoři Thenymu.